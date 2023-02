, sono Jakub. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi'. Sono queste le parole con cui Jakubfa coming out . Il 27enne centrocampista ceco, che in Italia ha vestito le maglie ...Il messaggio è chiaro: ', sono Jakub. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi'. Il suo discorso scuote la coscienza collettiva e lo libera delle paure che ha dovuto affrontare finora:...

Jankto, il coming out dell'ex di Udinese e Samp: "Sono gay, non voglio più nascondermi" Sky Sport

Jankto: «Ciao, sono omosessuale e non voglio più nascondermi». Coming out dell'ex calciatore di serie A leggo.it

Jakub Jankto fa coming out: "Sono gay, basta nascondersi" la Repubblica

Jakub Jankto, l’ex di Udinese e Samp: “Sono omosessuale e non ... Whoopsee

Il coming out di Jankto: “Non voglio più nascondermi” TuttoCalcioNews

“Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi”. Con queste parole dai suoi social personali, il calciatore Jacub Jankto ha scelto di fare coming out. Jankto, l’ex Udinese e Samp fa ...Il giocatore ha dichiarato infatti la propria omosessualità dicendo "Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro ...