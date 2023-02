Jakub Jankto | l’ex Samp e Udinese fa coming out | “Sono gay | non voglio più nascondermi”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “omosessuale e nonpiù”. Ha affidato a un bel video Instagram il suoout, centrocampista ceco oggi in forza allo Sparta Praga e con un passato importante in Italia. Un video semplice, con una leggera musica di sottofondo e conin primo piano che lancia il suo messaggio: “Ciao,. Come tutti gli altri. Ho i miei punti di forza. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che lo svolgo come meglio posso, da anni, con serietà, professionalità e passione”, spiegacalciatore didoria,e Ascoli. Quindi aggiunge: “Come tutti gli altri, anche io...

