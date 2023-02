Jakub Jankto | il coming out dell' ex di Udinese e Samp | «Sono gay | non voglio più nascondermi»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un messaggio potente che scuote le fondamenta di un mondo del calcio spesso in ritardo su tematiche delicate e d?attualità come in questo caso. Una prima volta che potrebbe fare...

Il calciatore dello Sparta Praga e della Repubblica cecacon un post su Instagram ha reso pubblica la sua omosessualità. Così il 27enne calciatore ex di Ascoli, Udinese e Sampdoria. 'Come tutti gli altri, ho le mie forze. Ho le mie debolezze. ...Ha preso coraggio e l'ha detto al mondo. "Sono omosessuale e non voglio più nascondermi"., 27enne centrocampista ceco, già in forza alla Sampdoria, dove ha giocato fino al 2021, in arrivo dall'Udinese, dove è rimasto fino al 2018, dopo gli esordi in Italia nelle file dell'...

Jakub Jankto dichiara di essere gay e scuote il mondo dello sport: nel futuro tutti devono poterlo fare, senza che sia necessario il coraggio di farlo ...Jakub Jankto - 27enne boemo, centrocampista offensivo dello Sparta Praga, alla Sampdoria dal 2018 al 2021 - ha scelto di dichiarare le proprie preferenze private dal suo profilo Instagram. "Ciao, sono ...