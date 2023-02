Tadej Pogacar ha vinto la seconda edizione dellaInterior, giovane classica spagnola (appena alla seconda edizione) molto spettacolare sugli sterrati di Spagna, 178 chilometri da Ubeda a Baeza. Per il 24enne sloveno della Uae - Emirates,...Non dagli Emirati Arabi, come sarebbe stato se non avesse avuto un intoppo fisico, ma dalla Spagna e più precisamente dalla Clasica JaénInterior , che somiglia un po' alle Strade Bianche, da ...

Jaen Paraiso Interior, Pogacar è uno spettacolo! Che vittoria al debutto La Gazzetta dello Sport

Clásica Jaén Paraìso Interior 2023, Tadej Pogacar parte subito da fenomeno! SpazioCiclismo

Pogacar, buona la prima: sua la Jaén Paraiso Interior Cicloweb.it

POGACAR E' TORNATO, ALLA JAEN PARAISO INTERIOR FA 40 KM DI FUGA SOLITARIA TUTTOBICIWEB.it

Presentazione Percorso e Favoriti Clásica Jaén Paraìso Interior 2023 SpazioCiclismo

Tadej Pogacar ha vinto la seconda edizione della Jaen Paraiso Interior, giovane classica spagnola (appena alla seconda edizione) molto spettacolare sugli sterrati di Spagna, 178 chilometri da Ubeda a ...Lo sloveno della UAE Emirates non partirà dagli Emirati Arabi, ma dalla Spagna: oggi disputerà infatti la Clasica Jaén Paraiso Interior, simile alle Strade Bianche pisana. Le sue parole a Marca: “Jaén ...