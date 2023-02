Isolati i primi due casi di variante Covid ' Kraken'  in Liguria

(Di lunedì 13 febbraio 2023) AGI - L'Unità Operativa di Igiene del San Martino di Genova, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato, per la prima volta in, la. Laè stata identificata su due pazienti: una donna di 34 anni, residente alla Spezia e una di 67 anni, residente a Chiavari. Entrambe le pazienti risultano in buone condizioni di salute presso le rispettive abitazioni.

Liguria . L'unità operativa di Igiene del policlinico San Martino di Genova, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato, per la prima volta in Liguria, la variante Kraken. La variante è stata ...Genova . L'unità operativa di Igiene del policlinico San Martino di Genova, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato, per la prima volta in Liguria, la variante Kraken. La variante è stata ...

Covid, isolati i primi due casi di variante Kraken in Liguria Genova24.it

Covid, primi due casi di variante Kraken in Liguria Riviera24

Covid, variante Kraken: primi casi in Liguria. Più contagiosa, ma meno patogena GenovaQuotidiana

Collina sempre più isolata: sospese 6 corse dei bus di GTT Giornale La Voce

Il maltempo investe la Sicilia: comuni isolati, decine gli sfollati - Preoccupa la situazione del fiume Anapo straripato all'altezza del Ponte Capocorso e altri punti (Video) - Preoccupa la situazione del fiume Anapo straripato all'altezza del Ponte Capocorso e altri RaiNews

AGI - L'Unità Operativa di Igiene del San Martino di Genova, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato, per la prima volta in Liguria, la variante Kraken. La variante è stata identificata su ...Liguria. L’unità operativa di Igiene del policlinico San Martino di Genova, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato, per la prima volta in Liguria, la variante Kraken. La variante è stata ...