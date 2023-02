Iscrizioni al “Da Vinci” | Di Genesio Pagliuca | “Attenzione alta A breve un incontro con le famiglie”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Fiumicino – “Ci arrivano da diverse parti voci preoccupate di genitori i cui figli sono stati esclusi dalleall’Istituto Dadi Maccarese”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di, che risponde ad una sollecitazione udita sul Faro online (leggi qui) “Come sempre è stato in questi anni, il Comune è pronto a fare quanto nelle sue possibilità per ridurre al massimo i problemi che riguardano le nostre ragazze e i nostri ragazzi – prosegue -. Per questa ragione, nei prossimi giorni convocheremo uncon leper capire con precisione quali siano le criticità per il nuovo anno”. “Come sappiamo, la soluzione a questo problema è la costruzione di un nuovo liceo, – ricorda il Vicesindaco – opera per la quale la Città metropolitana ha stanziato i fondi ...