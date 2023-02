IPTV | controlli a tappeto negli ultimi giorni | i furbetti riceveranno una multa da 30 000€

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La pirateria è un crimine tra i più odiosi. Che genera anche gravi danni all’economia. Chi viene beccato rischia grosso “Nella lotta alla pirateria l’Italia può fare da apripista e diventare un modello per l’Europa”. Lo ha detto Federico Bagnoli Rossi, presidente della Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali- Fapav. La pirateria è un crimine tra i più odiosi. Che genera anche gravi danni all’economia. Adesso, però, arriva un forte giro di vite su questo aspetto. La lotta alla pirateria – ilovetradingLa crisi pandemica ha generato una reazione importante e positiva da parte di tutte le industrie dell’audiovisivo e dei contenuti culturali e di intrattenimento che hanno scelto di fare sistema e procedere compatti sul tema fondamentale della tutela del diritto d’autore. In Italia manca però una legge che chiarisca tutto una volta per tutte, come ...