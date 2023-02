iPhone 13 più che scontato oggi 13 febbraio su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Avete perso la testa per13 all’epoca e non riuscite nemmeno attualmente a toglierlo dai vostri pensieri? Probabilmente è arrivato il momento di cedere alla tentazione e di regalarvi quello che è un melafonino ancora molto gettonato, nonostante l’età che avanza.13, nel taglio da 128GB e nella colorazione galassia, viene venduto13al prezzo di 799 euro direttamente su. Il prodotto è spedito, quindi non solo venduto, dall’e-commerce, senza passare per terzi, con consegna Prime senza costi aggiuntivi prevista per il 3, 4 marzo. Il risparmio ammonta a circa il 15% rispetto al costo di listino, che ricordiamo essere di 939 euro (inutile dirvi che glisi svalutano poco e niente, e che, in questo, sono molto diversi dalla controparte Android, ...