Inter | Zhang chiede un incontro a Cardinale su San Siro | la risposta con smentita del Milan

...nerazzurro Stevenvorrebbe proseguire nel progetto comune da 1,3 miliardi di euro per costruire uno stadio da 65mila posti al posto del Meazza . Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'...Dunque rimane in piedi l'idea di un acquisto importante, ma a certe condizioni e con estrema attenzione ai conti che, neanche a dirlo, sono sempre un capitolo gravoso per l'di Steven...

Stadio, Inter avanti su Milano. Zhang perplesso dal Milan: chiesto incontro, nessuna risposta fcinter1908

Inter, Zhang chiede un incontro a Cardinale su San Siro: nessuna risposta, smentita del Milan Calciomercato.com

GdS - Nuovo stadio, Inter decisa su San Siro: Zhang perplesso dalla gestione di Redbird, vuole un... Fcinternews.it

Stadio, che polemica! Zhang a Cardinale: noi ci siamo, tu che fai La Gazzetta dello Sport

Ts – Se il Milan va via da San Siro, anche l’Inter è pronta ad abbandonare Passione Inter

Il presidente nerazzurro Steven Zhang vorrebbe proseguire nel progetto comune da 1,3 miliardi di euro per costruire uno stadio da 65mila posti al posto del Meazza. Sempre secondo la Gazzetta dello ...i 7 milioni percepiti in Spagna per l’Inter di Zhang sono molto proibitivi. Per questo, l’ipotesi paventata dal club nerazzurro sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto da proporre al ...