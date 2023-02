Inter | vietati errori con l’amico Stankovic Tornano i due top player – SM

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Questa sera l’tornerà in campo e giocherà a Genova contro la Sampdoria del vecchio nerazzurro Dejanglisecondo quanto detto nel servizio di Sport Mediaset dal giornalista Marco Barzaghi.– Partita da non sbagliare a Genova per l’. Marco Barzaghi ha parlato così dell’impegno nerazzurro nel servizio di Sport Mediaset: «Quando pensa aa Marassi il tifoso dell’non può dimenticare la magia del centrocampista contro il Genoa. Da quel gol da 54 metri del 17 ottobre 2009 è passata un’eternità, adesso Deki è allenatore della Sampdoria e non riesce a fare le stesse magie di quando era calciatore. Proprio a Marassi cercherà di costruire una serie di trappole per fermare l’, che nel ...