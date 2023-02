Inter U18 trionfa nel derby col Milan | 6-0! I risultati weekend delle giovanili

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Si è chiuso ildel calcio giocato per il vivaio dell’. I ragazzi nerazzurri dell’Under 18 hannoto nelcontro i pari età delvincendo per 6-0. Ecco tutti idel settore giovanile. COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito ufficiale del Club nerazzurro. “UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 15ª giornatavs Lazio 1-2. Marcatori: 90? Viviani. UNDER 18 Campionato, 16ª giornatavs6-0. Marcatori: 11’ Bovo, 34’ e 38’ Quieto, 51’ Tamiozzo, 81’ Zefi, 86’ Vedovati Il big match di giornata termina con un rotondo 6-0 in favore dei nerazzurri. La squadra di Zanchetta controlla ritmo e gioco dall’inizio alla fine, superando nettamente i rossoneri nella 16^ giornata del campionato U18. ...