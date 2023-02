Inter | scintille tra Lukaku e Barella | ecco cosa è successo

Momenti di tensione in casa. Nel finale del primo tempo del match contro la Sampdoria, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, arriva il battibecco tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella . Al ...... nonostante proprio la partita di sabato, al contrario di quella di Coppa Italia con l', abbia ... Lo accendono conimprovvise della loro energia. Il nigeriano ha il dono dell'...

L'Inter domina ma non la sblocca, scintille fra Barella e Lukaku: "Stai zitto" TUTTO mercato WEB

Pistoia-Udine promette scintille il Resto del Carlino

Sampdoria-Inter, il pronostico: favorito il 2, occhio all'Over 2,5 Footballnews24.it

Verso Inter-Milan: il derby della Madonnina promette scintille | Statistiche e precedenti SportPaper.it

Inter-Milan è anche Calhanoglu vs Ibra: ex amici al veleno e scintille a distanza fcinter1908

In serata in campo Inter e Sampdoria, due squadre in corsa per obiettivi completamente diversi. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, la gara è salita alla ribalta anche per alcuni ...10' - Qualche scintilla tra Fontanarosa e Anatriello dopo un corpo corpo ... 6' - ESPOSITO LA SBLOCCA DI TESTA, INTER GIA' AVANTI! Dopo aver chiesto l'uno due a Martini, Valentin Carboni va via sulla ...