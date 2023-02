Inter | Sampdoria il peggior attacco Obiettivo porta inviolata per Onana

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’sarà ospite in serata dellaper la partita valida per la giornata 22 del campionato di Serie A (vedi live). I blucerchiati sono per distacco iltra le venti squadre, l’per Andréè solo uno. RISULTATO – Le responsabilità non saranno tutte di André, ma tra le statistiche laviene associata direttamente al portiere. L’ha subito sempre gol in trasferta in questa stagione, addirittura anche con la Cremonese nell’ultima occasione. In quel caso la magia di David Okereke hato in vantaggio la squadra dell’allora allenatore della neo-promossa Massimiliano Alvini. Lautaro Martinez ha poi segnato una doppietta e permesso ai ...