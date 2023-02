Inter | non tramonta l’idea Kessie | ipotesi prestito con diritto di riscatto

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’segue con attenzione FranckIn vista del mercato estivo l’continua a tenere d’occhio Franck. L’ivoriano non sembra essersi ambientato molto bene a Barcellona e potrebbe prendere in considerazione un ritorno a Milano a solo un anno dal suo addio. “Le condizioni perché quello che non è stato nel 2022 accada nel 2023 ci sono tutte visto che l’ivoriano ha tenuto ben teso il filo con Milano, anche grazie a Calha. Nell’ultimo anno e mezzo i due hanno parlato molto e la frequentazione telefonica continua: Hakan ha raccontato tante volte all’ex compagno di come ad Appiano ci sia uno spogliatoio sano. Insomma, ci sarebbero porte ben aperte per lui. Sempre a patto che dalla teoria si passi alla pratica. Al momento sono squillati solo i telefoni per verificare la reciproca disponibilità nel ...