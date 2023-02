Inter | Lukaku litiga con Barella a Marassi | «Basta | non si fa così Figlio di puttana» VIDEO

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Quando le cose in campo per l’vanno male, spesso, preso dalla frustrazione, inizia a sbracciare. Un suo gesto tipico, che manifesta nervosismo. Stavolta, però, dall’altro lato c’era, che non ha gradito e ha cominciato a inveire contro il compagno. L’episodio è raccontato dalla Gazzetta dello Sport, su Twitter altri particolari. Asi gioca Sampdoria-. Il punteggio, al momento, è fermo sullo 0-0. L’attacca ma la Samp resiste, nulla da fare per sbloccare il risultato. Al 38? del primo tempoha sbagliato un controllo, racconta la rosea eha cominciato a sbracciare vistosamente come suo solito lamentandosi dell’errore del belga. Manon ha per nulla gradito e ha ...

StankovicINTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez,. All. InzaghiCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 59,* 43, ...GENOVA - Attiimi di tensione trae Barella durante il match dell'contro la Sampdoria a Marassi, posticipo della 22a giornata di campionato. Alta la posta in palio, con i nerazzurri chiamati a vincere per non vedere il ...

Barella sbraccia troppo, Lukaku si arrabbia: “Ora basta, non fare così” fcinter1908

GdS - I fari dei top club su Hojlund: anche l'Inter ci pensa per l'eventuale post-Lukaku Fcinternews.it

Sampdoria-Inter, che lite tra Lukaku e Barella: la ricostruzione Calciomercato.com

L'Inter domina ma non la sblocca, scintille fra Barella e Lukaku: "Stai zitto" TUTTO mercato WEB

Lukaku esasperato da Barella, plateale litigio in campo: Basta, non fare così Fanpage.it

In serata in campo Inter e Sampdoria, due squadre in corsa per obiettivi completamente diversi. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, la gara è salita alla ribalta anche per alcuni ...Minuto 38 di Sampdoria-Inter a Marassi, parziale sullo 0-0. I nerazzurri provano a sbloccare la partita, ma senza riuscirci. Malinteso tra Barella e Lukaku, con i nerazzurri che perdono palla: ...