Inter | Calhanoglu ospite a Le Iene | lancerà un appello per il terremoto in Turchia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Hakansaràdel programma “Le”, nella puntata di domani martedì 14 febbraio. Il centrocampista dell’prenderà parte alla trasmissione per un discorso sulin, lanciando unsulla situazione disastrosa in cui versa il paese dopo la tragedia che lo ha colpito settimana scorsa. Il programma sarà condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. SportFace.

(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella,, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. I PRECEDENTI Vittorie Sampdoria: 13 (ultima nel gennaio 2021, 2 - 1) Pareggi ......Augello Djuricic Gabbiadini Lammers La formazione dell'(3 - 5 - 2) Onana Skriniar Acerbi Bastoni Darmian Barella BrozovicDimarco Lukaku Martinez Dove vedere Sampdoria -...

Milano e Calhanoglu nel cuore, così l'operazione Kessie-Inter diventa possibile La Gazzetta dello Sport

Calhanoglu regista nell'affare tra l'Inter e il Barça per Kessie: messaggi continui con l'ivoriano Fanpage.it

Inter, Calhanoglu chiama un ex Milan | Mercato Calciomercato.com

Inter, torna calda la pista Kessié: Calhanoglu tiene i contatti Fantacalcio ®

Gds – Calhanoglu può essere il segreto dell’Inter per arrivare a Kessié Passione Inter

Hakan Calhanoglu apre le porte dell’Inter per l’ex compagno di squadra ed ex Milan Kessié. La notizia che la società Inter vuole il calciatore Franck Kessié ha fatto scalpore. L’ex giocatore del Milan ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...