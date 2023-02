Inter | Brozovic resta sul mercato | due cose non sono piaciute

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’potrebbe cedere ugualmente Marcelonel corso dell’estate Quella di questa sera potrebbe essere la partita del ritorno da titolare da Marcelodopo i problemi accusati al rientro dal Mondiale in Qatar e che in quest’anno lo hanno costretto a saltare tutte le partite tranne uno spezzone con il Milan. Per lui, però, secondo la Gazzetta dello Sport, l’a scura’ombra di una cessione nel corso delestivo rimane evidente. “Il croato, comunque, sulla lista dei cedibili sia per ragioni economiche che ambientali: in società non è piaciuto soprattutto il recupero lento dall’infortunio, teleguidato dal suo preparatore personale Adreja Milutinovic, che, strano ma vero, sarebbe pure un collaboratore del Milan con il titolo di “head of performance”. (fonte: Gazzetta ...