Instagram lancia una nuova funzione | ecco perché dovresti usarla | non sai mai quando servirà

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il social network di successo di Meta ha appenato un aggiornamento da record. Come verrà miglioratoquesta volta? Finalmente possiamo parlare di un aggiornamento sensazionale e che stavamo aspettando con ansia, probabilmentenon si vede tutti i giorni. Era in programma di essereto ma ancora non ne sapevamo nulla,appare ambiguo ai nostri occhi. Tuttavia, adesso che lo abbiamo finalmente tra le mani, non ci rimane altro che analizzarlo per poterlo installare al più presto. Non lasciatevela scappare, specialmenteè disponibile gratuitamente e senza costi futuri – Computermagazine.itSi tratta di Note, cioè una nota funzionalità della piattaforma diche permette agli utenti di ...