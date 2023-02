Insegnante cade dal terzo piano e muore | indagano i Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCasaluce (Ce) – Tragedia a Casaluce, una donna, madre di tre figli, è caduta dale ha perso la vita. Tutto da definire il quadro e le cause del tragico fatto. Non si esclude l’ipotesi del suicidio per la donna, un’che lavorava a Roma, moglie di un dipendente di una scuola guida a Teverola. In corso le indagini deiL'articolo proviene da Anteprima24.it.