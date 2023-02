Infortunio Haaland | Guardiola preoccupato per le sue condizioni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Pepper ledi Erling, l’attaccante norvegese ha accusato qualche fastidio nella partita contro l’Aston Villa Pepper ledi Erling, l’attaccante norvegese ha accusato qualche fastidio nella partita contro l’Aston Villa. Lo stesso allenatore a fine partita ha detto di voler aspettare l’esito degli esami, ma per il momento la sua presenza contro l’Arsenal di mercoledì resta in forte dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La squadra di Arteta, probabilmente invece aveva bisogno di un centravanti, visto l'... In tal senso, l'affare che portaal Borussia Dortmund piuttosto che alla Juventus, rende ...Da quando è tornato dall', infatti, ha messo a segno 11 gol in 10 partite di campionato. ... nei top campionati in Europa meglio di lui hanno fatto solo Harry Kane (16) e(25). I due, ...

La notizia negativa, però, è che Erling Haaland è stato costretto ad abbandonare anticipatamente il campo nella sfida contro l’Aston Villa per via di un infortunio. L’attaccante norvegese è uscito tra ...Manchester City, Haaland costretto al cambio per infortunio contro l'Aston Villa: le sue condizioni Se da un lato il Manchester City può sorridere per aver riaperto la Premier League, dall'altra non ...