Incendio in un hotel del centro di Roma | a fuoco due stanze Due feriti e 130 persone evacuate

Undivampato poco prima della mezzanotte ha provocato ingenti danni a due stanze di un albergo al terzo piano di via Giovanni Amendola 95 a Roma , non lontano dalla stazione Termini. Due persone ...in fiamme ieri alle 23.45 in via Giovanni Amendola, nei pressi della stazione Termini di Roma. ... L'è stato causato probabilmente da un corto circuito. Il denso fumo nero si è propagato ...

AGI - Hotel in fiamme ieri alle 23.45 in via Giovanni Amendola ... era andato a fuoco un negozio di abbigliamento. L'incendio è stato causato probabilmente da un corto circuito. Il denso fumo nero si ...Vicino alla stazione Termini un albergo è andato fiamme ... Da una prima ricostruzione, sembra che l'incendio sia divampato in due stanze del terzo piano per poi allargarsi in tutta la struttura, che ...