Sono più di 100 gli ettari di bosco bruciati a causa di un incendio scoppiato venerdì a Monteossolano, nel territorio di Domodossola (Verbano - Cusio - Ossola). Per contenere le fiamme, ieri due ...I vigili del fuoco sono impegnati in tre interventi persul tetto di abitazioni : uno nella via Uguaglianza a Vergiate (foto) e un altro in via Sciesa a Vedano Olona. Entrambi sono scoppiati nel tardo pomeriggio di sabato 11 febbraio. Le ...

Incendio nei boschi sopra Solduno RSI.ch Informazione

Incendi, sopra Domodossola bruciati 100 ettari di bosco Gazzetta di Parma

Bruciano i boschi sopra Domodossola RaiNews

Incendio a Monteossolano: Canadair in azione nei boschi sopra Domodossola | FOTO MeteoWeb

Incendio sopra Marlengo, operazioni difficili per il vento Agenzia ANSA

Sono più di 100 gli ettari di bosco bruciati a causa di un incendio scoppiato venerdì a Monteossolano, nel territorio di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola). (ANSA) ...Sono ormai più di trecentomila gli ettari andati in fumo. Allo stato attuale numerosi incendi sono ancora indomabili e naturalmente sono quelli che creano maggiori difficoltà. Il video qui sopra è ...