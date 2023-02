In Brasile le tasse si pagano in Bitcoin

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – Mentre molti governi, soprattutto a causa del collasso di FTX, hanno imposto significative restrizioni alle attività degli operatori del settore fintech, ilva controcorrente. Grazie a un accordo con Bitfy, il wallet cripto più importante di tutto il Sudamerica, il Banco do Brasil, l'istituto di credito più antico del Paese, darà il via libera ai pagamenti delle imposte in cripto. L'accesso al metodo di pagamento sarà però riservato ai soli utenti già registrati su Bitfy.