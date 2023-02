(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sono attese per domattina ledei gruppi media per itv e web per il territorio italiano della UefaLeague di calcio, stagioni-27. La scadenza per le- la procedura e' gestita dall'agenzia svizzera Team Marketing - e' fissata per le 10 di domattina e le aspettative dell'Uefa sono per un ammontare totale che, secondo Il Sole 24 Ore, si potra' avvicinare ai...

... Redazione Sardegna Live Dopo l'apertura delle buste e il primo esame delledelle due ... l'aggiudicazione delle rotte che attualmente sono in scadenza per giovedì 16, è in dirittura d': ...Dopo l'apertura delle buste e il primo esame delledelle due compagnie aeree che si sono ... è in dirittura d': per la rotta su Roma la base d'asta era di 3.198.550,94 euro netti (3.518.

In arrivo offerte per diritti tv Champions 2024 - 2027 con più match e ... Digital-Sat News

Rete unica in dirittura d’arrivo Le opzioni QuiFinanza

Luce e gas, arriva l’offerta flat di Poste Italiane: bolletta a rata fissa. Conviene Ecco tutti i de... FIRSTonline

Sanremo, arriva un’offerta concorrente alla Rai per organizzare il festival Il Sole 24 ORE

Enel, in arrivo le offerte per gli asset in Grecia - MilanoFinanza News Milano Finanza

In arrivo offerte per diritti tv Champions 2024 - 2027 con più match e nuovi pacchetti, Sono attese per domattina le offerte dei gruppi media per i diritti tv e web per il territorio italiano della Ue ...ripartono le offerte sul Warehouse! 13 FEB OPPO Find N2 Flip: in arrivo il 15 febbraio anche in Italia con un sacco di novità! Tutti i dettagli 10 FEB Realme 10 Pro Coca-Cola Edition: vedere per ...