Imbarazzo tra Tiziano Ferro e Maria De Filippi dopo una battuta | cos’è successo

(Di lunedì 13 febbraio 2023)Deha fatto il colpaccio e ha puntato su un super ospite per la puntata di Amici 22 andata in onda ieri, domenica 12 febbraio 2023. La conduttrice ha invitato nientepopodimeno cheper poter giudicare le cover degli allievi di canto e stilare una classifica personale. La presenza del cantautore di Latina ha lasciato tutti senza parole: concorrenti, pubblico e persino la giuria esterna di ballo. Ed infatti uno dei giudici di danza ha fatto unadi apprezzamento che ha portato un po’ digenerale all’interno dello studio. Vediamo chefa battere i cuori ad Amici 22 La prima a dimostrare tutto il suo amore e la sua stima nei confronti di ...

Cibi semplici e tradizionali, preparatiqualche aneddoto e canti sacri, come la "finellina in ... Io mi sentivo in, c'era la paura di sbagliare, ci sono i tempi, le riprese da ripetere. Ma ...Abano Terme, Merano, Popoli:della scelta con il contorno di alberghi di lusso Valle d'...le terme più famose ricordiamo le terme di Prè - Saint - Didier, ricche di minerali e perfette ...

Sanremo, video rubato tra Gino Paoli e Morandi. "E lui chi è" Imbarazzo totale Il Tempo

Ma chi, il deejay, Gino Paoli non sapeva che Amadeus era il ... Fanpage.it

Sanremo 2023, gaffe di Gino Paoli sui tradimenti e Amadeus lo blocca Donnaclick

Dall'imbarazzo per Angelo Duro allo scontro tra Codacons e Fedez ... Open

Sanremo 2023: seconda serata tra big, imbarazzo per Angelo Duro ... La Settimana TV

Sotto accusa i raggi ultravioletti emessi dai «fornetti» utilizzati per asciugare gli smalti a lunga tenuta, ma gli specialisti invitano al buon senso. Meglio comunque proteggersi dalle scottature e f ...Imbarazzo, tensione, paura che le clamorose parole dell’ex ... Una breve nota, in cui il nome di Berlusconi non compare e che in estrema sintesi rivela la distanza abissale tra la posizione del capo ...