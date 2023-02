Il Verona vince prima di Sampdoria-Inter | corsa salvezza riaperta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In attesa di(QUI il LIVE) si è giocato un altro posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Al Bentegodi ilbatte 1-0 la Salernitana e si porta a -2 dallo Spezia quartultimo, riaprendo la. Nei campani titolare il prestito nerazzurro Pirola, sostituito all’80’. VITTORIA COL BRIVIDO – Pur soffrendo nel finale, ilriesce a portare a casa tre punti pesantissimi. L’1-0 alla Salernitana vale un’ulteriore risalita in classifica, a -2 dalla. La squadra di Marco Zaffaroni nel 2023 ha cambiato marcia: col nuovo allenatore ha perso solo contro l’(dodici punti in sette giornate). Alla mezz’ora Cyril Ngonge liberato sulla sinistra calcia in rete, ma è fuorigioco e l’assistente annulla. L’1-0 è solo ...

