Il Verona batte la Salernitana | Ngonge ci prende gusto

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Vittoria pesantissima e quarto risultato utile di fila per unin crescita , capace dire lanello scontro diretto in chiave salvezza. Al Bentegodi finisce 1-0 grazie al secondo...

Al minuto 68 il Var toglie un calcio di rigore in favore del. Nel finale grande occasion per la Salernitana, con Piatek che viene ipnotizzato da Montipò. Il risultato non cambia più, e l'...- Salernitana 1 - 0 Marcatore : 31' pt Ngonge. HELLAS(3 - 4 - 2 - 1) : Montipò 7.5; Magnani 6 (20' st Dawidowicz 6), Hien 6, Coppola 7; Depaoli 6.5, Tameze 6.5, Duda 7 (41' st Verdi sv)...

Il Verona batte la Salernitana per 1-0 nel primo posticipo del lunedì della ventiduesima giornata di serie A. A segno Ngonge al 31’ su assist di Lazovic. Con questo successo gli scaligeri salgono a ...VERONA (ITALPRESS) – Va al Verona lo scontro salvezza del ... dove arriva nuovamente Ngonge puntuale per la deviazione volante con il sinistro che batte Sepe per l’1-0. Allo scadere è Depaoli a ...