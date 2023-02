Il tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria la svolta del nuovo Allegri | ma senza Pogba

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Non è la Juve virtuale, ma si avvicina. Quella delDi, varato per la prima volta contro la Fiorentina,...

Allegri punta in avanti su Vlahovic, cone Di Maria alle spalle.formato da Ikoné, Nico Gonzalez e Kouamé per Italiano. Buona partenza degli ospiti, poi ad avere le occasioni migliori ...5,5 Solita voglia di spaccare il mondo, ma combina davvero poco. Meglio sulla fascia che in ... Il superva registrato meglio. Finale a nervi tesi, come sempre, ma stavolta Max ce l'ha ...

Juve: la prima volta del tridente Chiesa, Di Maria e Vlahovic Tuttosport

Allegri pensa al tridente: Di Maria, Chiesa e Vlahovic per tenere lontani i viola - Sportmediaset Sport Mediaset

Qui Juventus: possibile tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa contro la Fiorentina Fiorentina.it

Juventus-Fiorentina, formazioni ufficiali: c'è il tridente Chiesa-Di ... Eurosport IT

Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria. Italiano stupisce TUTTO mercato WEB

Nel primo tempo, Chiesa è partito a sinistra ... Lo devono fare tutti e Di Maria stesso si è sacrificato molto". "Il tridente non può essere riproposto sempre, serve equilibrio" Sull'ipotesi che i tre ...I bianconeri si avvicinano così al settimo posto in classifica e Allegri arriva preparato all’esordio in Europa League dopo aver sperimentato il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa. Proprio con ...