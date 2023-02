Il terremoto in Turchia del 6 febbraio 2023 registrato in Antartide

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le onde sismiche generate da unforte quale quello verificatosi il 6scorso alle 1:17 UTC in, M=7.9, possono essere registrate in tutto il pianeta . Onde P (Prime) e ...

Le onde sismiche generate da unforte quale quello verificatosi il 6 febbraio scorso alle 1:17 UTC in, M=7.9, possono essere registrate in tutto il pianeta . Onde P (Prime) e onde S (Seconde) viaggiano all'..."Grazie al sostegno della Rai, la campagna di raccolta fondi Emergenzaal numero solidale 45525 lanciata da Croce rossa italiana, Unhcr e Unicef ha avuto un ...per le popolazioni die ...

Terremoto Turchia-Siria: gli esperti temono un Big One; vediamo di cosa si tratta iLMeteo.it

Terremoto Turchia e Siria, un 12enne estratto vivo dopo 182 ore sotto le macerie. Le vittime sono oltre 41mila Il Fatto Quotidiano

Terremoto Turchia-Siria: bilancio vittime supera quota 29.000 Agenzia ANSA

Video dal drone: l'enorme spaccatura nel terreno in Turchia vicino ad Hatay dopo il terremoto RaiNews

Terremoto in Turchia, le enormi spaccature nel terreno create dal sisma a Tevekkelli: il video dal drone Repubblica TV

New York, 13 feb. (askanews) - Gli sforzi di ricostruzione per la Sira e Turchia sulla scia dei devastanti terremoti ... per 180 giorni per consentire aiuti legati ai soccorsi per il terremoto.Dalla Turchia abbiamo visto solo 14 camion Onu ... Ma le chiacchiere stanno a mille e i soccorsi a zero. A una settimana dal terremoto, quasi 10mila morti non sono bastati: 1) ad alleggerire le ...