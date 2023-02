Il sogno del ‘salto’ per il Real Celle | “Grande accoglienza nel Beneventano”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la decisione presa nella scorsa estate di emigrare dal campionato pugliese a quello campano, la squadra del comune didi San Vito ora comincia anche a sognare. Infatti, dopo l'ultima giornata, ilSan Vito inizia a sperare in un salto di categoria o, quantomeno, nei tanto agognati play off, avendo ridotto le distanze dalla quinta in classifica (ultimo posto utile per gli spareggi promozione) da 8 punti a soli 5 punti. E così, da ieri, nel comune di 140 anime si respira un certo ottimismo con la voglia di volare alto. "Sarà dura raggiungere i play off ma noi ci crediamo – ha dichiarato il capitano e allenatore della squadra, Fabio Romano – vogliamo regalare questoai nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro calore e il loro supporto".