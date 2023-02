Il sindaco Lo Russo ricorda le vittime del cinema Statuto

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “La sicurezza è la prima cosa di cui dobbiamo tener conto anche quando costa economicamente e quando costringe a fare delle scelte difficili dal punto di vista organizzativo”. Così ildi Torino, Stefano Lo, intervenendo alle celebrazioni per il 40esimo anniversario della tragedia deldove il 13 febbraio1983 persero la vita 64 persone in un incendio scoppiato durante la proiezione di un film.“Ci sono fatti nella vita di una città che rappresentano un punto di svolta e l’incendio delè uno di quelli – ha aggiunto – per questo è giusto farci carico del ricordo delle, molte delle quali giovani, così come è un dovere trasmettere la cultura della sicurezza alle giovani generazioni”. L'articolo proviene da Nuova Società.