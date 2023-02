Il sindaco di Cesenatico svela le condizioni di Zaccheroni | «È stabile e le sue condizioni sembrano in recupero»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Matteo Gozzoli,di, che hato le attualidi Albertodopo l’intervento chirurgico in seguito all’ematoma cranico Matteo Gozzoli,di, che hato a Sportmediaset le attualidi Alberto. PAROLE – «e le suein. Dopo il grande spavento di venerdì, in questo momento le cose dovrebbero andare per il meglio. Sono felice di essermi messo in contatto con la famiglia e ho fatto ad Alberto gli auguri di pronta guarigione e l’ho salutato da parte di tutta ...