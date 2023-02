Il prezzemolo è velenoso | i risultati di alcuni test scientifici

Leggi su donnaup

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sconcerta la notizia appena pubblicata dal Giardino Botanico Wandsbek in Germania: il, anzi è stato addirittura eletto come la pianta più tossica del 2023. Prima di correre in cucina e sbarazzarvene, però, approfondiamo l’argomento per capire meglio le ragioni di questo giudizio così penalizzante per una delle erbe aromatiche più utilizzate al mondo. Iniziamo dall’individuare meglio il tribunale da cui è giunta questa sentenza: il Giardino Botanico Wandsbek. Si tratta di un luogo speciale nel distretto di Amburgo, seguito da studiosi che analizzano ogni piantagione e da 18 anni ne decretano la tossicità. Una fonte attendibile, quindi, e la ragione di questo allarme è reale. Ecco i motivi. Il: ecco iNiente allarmismo, ...