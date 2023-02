Il prefetto Pecoraro e il segreto di Stato sulla bara di Erich Priebke | «Così lo seppellimmo in un carcere»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Giuseppedi Roma dal 2008 al 2015. Attualmente è coordinatore nazionale della lotta contro l’antisemitismo per il governo Meloni. Oggi in un’intervista rilasciata a Repubblica racconta una vicenda che risale al 2013. Ovvero la sepoltura di, criminale di guerra e agente delle Ss durante il secondo conflitto mondiale.aveva ricevuto una condanna all’ergastolo per aver partecipato alla pianificazione e alla realizzazione della strage delle Fosse Ardeatine. Stava scontando la sua pena in detenzione domiciliare in un appartamento di 100 metri quadri messo a disposizione dal suo avvocato difensore Paolo Giachini. Morì l’11 ottobre 2013 in via Cardinal Sanfelice a Roma all’età di 100 anni. Subito dopo il decesso l’allora sindaco di Roma Ignazio ...