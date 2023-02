Il Pd si attacca a Fedez Per i dem è stato il Festival più bello del mondo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'ancora di salvataggio prima di affogare. L'ultimo passo che precede la catastrofe. L'assurda convinzione che la Rai, la televisione dipagata e mantenuta con i soldi dei contribuenti, costretti a versare ogni anno il canone, sia un'azienda di partito. Il Pd dimostra, ancora una volta, come la visione stravolta della realtà lo stia portando verso un baratro profondo. L'ultimo esempio di questa discesa verso gli inferi è rappresentata dalla valutazione, a dire poco entusiasta, dell'ultimodi Sanremo. Una kermesse nella quale la musica ha fatto solo da contorno alla rappresentazione plastica di un'idea di società nella quale non esistono uomini e donne, ma solo istinti primordiali, che ci fanno amare oggi i primi e domani i secondi. Fluidi, pronti a destrutturare la famiglia, base assoluta della nostra società e desiderosi di fumarsi una ...

...Meloni è furiosa con Fuortes e i vertici Rai per il caso della foto di Donzelli strappata da... Zelensky, Berluconila Repubblica: Berlusconi contro Meloni su Zelensky e Rai La Stampa: ...... nel momento in cuila comunità LGBTQIA+. L'ultima pietra dello scandalo è stato infatti il ... un'edizione che ha visto momenti liberatori come il bacio di Rosa Chemical ae, in generale, ...

FdI attacca Sanremo dopo l'esibizione di Fedez - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, FdI attacca: "Fedez Chi in Rai sapeva deve dimettersi" Adnkronos

Sanremo 2023, Fratelli d'Italia attacca la Rai: "Chi sapeva di Fedez si dimetta" QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo, FdI attacca Fedez: «Se lo show era davvero annunciato, vertici Rai lascino». Coletta smentisce La Gazzetta del Mezzogiorno

Sanremo, Fratelli d'Italia attacca i vertici Rai per il caso Fedez. Coletta: testo non concordato Gazzetta del Sud

Un modello che poco piace all'attuale maggioranza di centrodestra, che non ha affatto apprezzato certe uscite, in particolar modo quella di Fedez. Il rapper ... Pd commissione cultura della Camera. «L ...All’indomani dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2023, il segretario della Lega, ma anche viceministro e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini attacca la Rai in seguito alla polemiche ...