Il padre l' ha segregata in casa Così si è salvata la 20enne bengalese

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il, un 52enne del Bangladesh, avrebbe segregato e picchiato la figlia perché non accettava la relazione col fidanzato. La telefonata del ragazzo ai carabinieri: "È in quella stanza da tre giorni senza cibo né acqua"

Una chiamata che è servita a liberare da un incubo una giovane di 20 anni, anche lei di nazionalità bengalese, che ilaveva picchiato e segregato in casa perché continuava a portare avanti una ...Atti sessuali sulla sorellain casa e nei confronti anche della sorellina minore: la presunta vittima, ascoltata in ...- dopo l'arresto della madre e del divieto di avvicinamento per il...

"Il padre l'ha segregata in casa". Così si è salvata la 20enne ... ilGiornale.it

Ventenne segregata dal padre a Stresa: ecco la telefonata choc del ... La Stampa

Stresa, ventenne picchiata e segregata in casa dal padre bengalese ... La Stampa

Aiello del Sabato| Segregata in casa dai genitori: madre e padre ... LabTV

Parla la figlia dell'uomo segregato: "Mi ha detto che era lì da prima ... Libertà

Un 47enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia (reato per cui era già stato arrestato), atti persecutori ed estorsione.VERBANIA - 13-02-2023 -- È stato il fratello a segnalare al fidanzato che la sorella era stata segregata in casa. I contorni della vicenda del padre bengalese che, non tollerando la relazione della ...