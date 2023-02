Il Napoli eguaglia un altro risultato storico | l’ultima volta accadde nell’anno dello scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unschiacciasassi. La squadra di Spalletti sta facendo piazza pulita in Serie A, chiudendo i conti per la lottacon diversi mesi d’anticipo. Nonostante la scaramanzia, sembra ormai quasi impossibile un recupero disperato delle inseguitrici, ma soprattutto è impensabile un crollo degli azzurri da qui a fine campionato.Cremonese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Record di vittorie per gli azzurri Record su record battuti dalla squadra di Spalletti e tante anomali con gli anni degli scudetti, come la vittoria del Mondiale dell’Argentina o la Cremonese in semifinale di Coppa Italia. Per gli amanti delle statistiche, ieri è statoto unrecord: ilha raggiunto nove vittorie consecutive in casa in Serie A. Dal pareggio per ...