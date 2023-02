Il Napoli batte la Cremonese | il commento di Ziliani

... come dimostra bene il caso del: nelle griglie di partenza era difficile trovare la squadra di Spalletti fra le prime quattro. Ma il calcio corre veloce,i luoghi comuni, magari ne ..."Brutto sicuro""tanto rumore per nulla" uno a zero. Juventus - Fiorentina è il derby dell'incompiutezza, e di più non è lecito chiedere a un campionato che vede ilfare il vuoto attorno a sé e, con la ...

DAZN, Cattaneo: 'Il Napoli batte pure la scaramanzia: è più forte della cabala' AreaNapoli.it

Serie A: Napoli-Cremonese 3-0 - Calcio Agenzia ANSA

Napoli-Cremonese 3-0: Kvaratskhelia-Osimhen-Elmas, la capolista ... Eurosport IT

Il Napoli batte la Salernitana e consolida il primato: Di Lorenzo e ... Sport Fanpage

Salernitana-Napoli 0-2, gol e highlights: Di Lorenzo e Osimhen, azzurri girano a 50 punti Sky Sport

Il Napoli continua a volare in campionato. Gli azzurri di Luciano Spalletti battono anche la Cremonese al Maradona e raggiungono quota 59 punti in ventidue giornate. Una quota quasi record: come ...Il Napoli batte la Cremonese e il Mattino vota così gli azzurri: Prima o poi inizierà a portarsi la settimana enigmistica dietro la porta, altrimenti rischia seriamente di morire di noia e solitudine.