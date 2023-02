(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ildi Chiara, dal palco di Sanremo, sulladi essere o non essere madre, ha mosso reazioni di pancia sulla, un nodo che il femminismo non ha sciolto e che resta una possibilità con la quale moltissime donne, prima o poi, si trovano a fare i conti. La riflessione dell’attrice fiorentina sulla, tra invidia, paura e desiderio, indica il solco scavato nella vita di ognuna di noi, dalladi mettere o non mettere al mondo nuove vite. Le donne si rispecchiano le une nelle altre, guardando a ciò che hanno perduto o conquistato con o senza la, attraversate da dubbi, e se penso alla mia esperienza personale, mi sono trascinata nel dubbio di essere madre quasi fino al limite biologico. Laè ...

Ha sorriso e si è emozionato per ildi Roberto Benigni. Sanremo, il Festival della ... 8 MORANDI -Bravo lui. Brava lei. Professionali, capaci, discreti, hanno dimostrato come si possa ...Ha sorriso e si è emozionato per ildi Roberto Benigni. 10 AMADEUS I risultati eccellenti ... 8 MORANDI -Bravo lui. Brava lei. Professionali, capaci, discreti, hanno dimostrato come ...

Il monologo di Francini e l’ingombrante voglia di maternità: una scelta a cui non siamo preparate Il Fatto Quotidiano

Il monologo di Francini e due storie: «Il figlio che non arrivava, l'ossessione, il viaggio, il miracolo». «Ho detto no, per ... Corriere Fiorentino

Sanremo, il bolognese Nicola Borghesi ha scritto con Chiara Francini il monologo sulla maternità: "Un testo i… La Repubblica

Sanremo, Francini: "Anche un monologo comico e' politica" - Multimedia: foto, video e podcast Agenzia ANSA

"Ogni volta che sento parlare di pressioni sociali sul dovere della maternità penso ‘ecco una merda di elefante'" - dal blog di Nadia Somma ...Parliamo di quella lanciata da Nancy Brilli che, attraverso il suo profilo Instagram, ha attaccato Chiara Francini e il suo monologo sulla maternità e la non maternità, che l’ha consacrata come la ...