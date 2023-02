Il mestiere prediletto dal principino è decisamente più ordinario di quello cui è stato predestinato

Leggi su amica

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Prima che principessa, Kate Middleton è una mamma. E chissà come si sente all’idea che il suo George sogna una vita lontano da corte, facendo un…(foto: Getty) Che la vita per Kate Middleton, in termini di doveri e costrizioni, non sia facile è vero. Quantomeno, però, è una vita che lei stessa si è scelta. Non può dire altrimenti per il suo primogenito, il principe George, nato per volontà del fato non solo all’interno della Royal Family più famosa al mondo ma, al contempo, nelle vesti di erede al trono. Il principe George e il destino che non si è scelto Il destino, per il principe George, è già scritto. Salvo sorprese, un giorno sarà lui ad ereditare la corona dal padre, il principe William, e a diventare re del Regno Unito. Sarà contento del ruolo che la sorte gli ha assegnato? Oppure, con il tempo, ...