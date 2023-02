Il leader ceceno risponde alle accuse del Papa | “E’ troppo vecchio perché mi offenda con lui”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Città del Vaticano –Francesco ”è un uomo” per offendersi con lui, anche dopo le sue parole sulla crudeltà dei ceceni (leggi qui). Lo ha detto ilRamzan Kadyrov intervistato dalla televisione russa Rossiya 1, affermando che ”possiamo dire che è. Qualcuno gli ha detto ‘dillo”’. Insomma, ha aggiunto, il Pontefice ”non è una persona indipendente.ciò che lui permette oggi non è accettato da nessuna parte nella religione, anzi è contro la religione. Di cosa possiamo parlare se dice queste cose su di noi?”. Kadyrov ha quindi sostenuto che “i guerrieri sono le persone più gentili,si sacrificano per il bene degli altri”. MaFrancesco ”non lo capisce – prosegue il ...

'Non mi sento offeso dal Papa, è troppo vecchio per offendersi con lui'. Lo ha detto ilRamzan Kadyrov in un'intervista alla televisione russa ripresa dall'agenzia Ria Novosti, tornando sulle affermazioni del pontefice sulla crudeltà mostrata nel conflitto in Ucraina da ...Ilè accusato di gravissime violazioni dei diritti umani e ha inviato i suoi battaglioni in Ucraina al fianco delle truppe del ...

