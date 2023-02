Il fiume Po è a secco  come d' estate 

Leggi su agi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) AGI - Con l'annunciata assenza di precipitazioni significative per almeno una settimana cresce l'allarme siccità nelle campagne del nord Italia con ilPo a secco che, al Ponte della Becca (Pavia), si trova a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico con le rive ridotte a spiagge di sabbiain estate. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'arrivo di un vasto e robusto campo di alta pressione che porterà sull'Italia condizioni meteo stabili proprio alla vigilia della preparazione dei terreni per le semine, quando le coltivazioni avranno bisogno di acqua per crescere. "La situazione del più grandeitaliano è rappresentativa delle difficoltà in cui si trovano tutti gli altri corsi d'acqua del settentrione con i grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 35% del lago di Garda al 38% di ...