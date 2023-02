Il fedelissimo di Xi a Roma per salvare la Via della Seta

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Wang Yi, ex ministro degli Esteri cinese a inizio anno promosso capodiplomazia del Partito comunista cinese, sarà questa settimana in Francia, Italia, Ungheria e Russia “su invito dei governi” dei quattro Paesi e parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania, dove ribadirà nel suo discorso l’impegnoCina di Xi Jinping “per lo sviluppo pacifico”. Lo ha annunciato in conferenza stampa Wang Wenbin, portavoce del ministro degli Esteri cinese. Meno di un anno fa, poco più di due settimane dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina,aveva ospitato il lunghissimo incontro tra Yang Jiechi, il predecessore di Wang Yi, e Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La visita di Wang Yi è stata anticipata da due interviste rilasciata da Jia Guide, nuovo ambasciatore cinese in ...