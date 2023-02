Il famoso ex giocatore di Serie A fa coming out | “Sono gay | non mi nascondo più”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Social. . Il tema dell’omosessualità nel mondo del calcio è decisamente un argomento delicato. Nell’immaginario comune il calciatore deve essere forte, invincibile, senza scrupoli e circondato da belle donne. Ma nella realtà, dietro ognic’è un uomo con le sue fragilità e i suoi dubbi. Grazie ad un mondo più inclusivo, diversi protagonisti dello sport hanno deciso di non nascondersi più e di parlare della loro omosessualità. Questa volta a fareout è stato ilexdellaA Jakub Jankto, oggi protagonista dello Sparta Praga.Leggi anche –> Facundo Gambandé, il protagonista di “Violetta” ha fattoout in diretta Tv IlJakub Jankto ha fattoout: le sue ...

