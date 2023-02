Il dramma di Andrea Maestrelli per il padre morto | chi era Maurizio | “Ho sofferto tantissimo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023), calciatore professionista, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip il 17 dicembre. Ha rivelato gradualmente il suo vero io al pubblico e ai coinquilini, con un legame particolare con Antonino Spinalbese. Il loro rapporto si è approfondito grazie alle esperienze condivise e ai punti in comune. Ieri, i due ragazzi hanno parlato dei loro padri, entrambi scomparsi in passato. È bene ricordare che la famigliaè molto conosciuta nel mondo dello sport; Tommaso, nonno di, è stato allenatore della Lazio ed è scomparso 45 anni fa. Suo figlio,, ha sposato Monia Materazzi, figlia di Giuseppe Materazzi, ex allenatore biancoceleste, e sorella del calciatore campione del mondo Marco Materazzi....