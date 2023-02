Il comportamento antisociale nell’età adolescenziale

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le azioni antisociali riguardano le persone aventi strutture di personalità immature e impulsivo-ansiose. Queste caratteristiche hanno maggiore risonanza durante le fasi della crescita dell’individuo. In questo momento si attivano i processi di individuazione, di identificazione e di conoscenze di gruppi di pari. Le trasformazioni durante l’etàriguarda gli individui

...e le reazioni rabbiose si aggravano e assumono le caratteristiche di veri e propri disturbi del- disturbo della condotta, disturbo oppositivo e provocatorio, disturbodella ......ad allargare le domande dalla Famiglia alla Scuola In letteratura non ci sono ricerche quantitative riguardanti il rapporto tra mentalizzazione/empatia e/opro - sociale/. ...

Generi a confronto: Il costo della virilità nell’analisi di due economiste che studiano l’Italia e la Francia la Repubblica

Virilità tossica, un libro svela quanto ci costa ReWriters

Il bullismo inizia nella scuola e continua nel lavoro con il mobbing L'Incontro

Giornata nazionale contro bullismo e cyberbulllismo, un problema ... L'agone

«I minori delinquono per affermarsi» - Cronaca la Città di Salerno

Una nota criminologa, nello studiare la dinamica degli episodi criminali, ha ipotizzato anche che si tratti "di una persona mossa da disturbo antisociale della personalità" e che zha i tratti tipici ...Perché non mette in ordine la stanza Perché ha distrutto tutto in una crisi di rabbia A queste ed altre profonde domande è dedicato “Pieni di rabbia”, il prezioso libro Alfio Maggiolini, psicoterape ...