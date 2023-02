Il coming out di Jankto | «Sono gay e non voglio più nascondermi»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Jakub, centrocampista ex Sampdoria o ora allo Sparta Praga, ha pubblicato un video sui social in cui faout Jakub, centrocampista ex Sampdoria e ora allo Sparta Praga, ha pubblicato un video sui social in cui faout. pic.twitter.com/PZNSAteOch— Jakub(@jakubjr) February 13, 2023 PAROLE – «Ciao,Jakubgay e nonpiù. Ciao,Jakub-il messaggio del calciatore- Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, ...

Jakub Jankto ha deciso di fare coming out, e ha scelto l'annuncio sui social. Il centrocampista ceco con un passato in Italia - ha giocato nell'Udinese e nella Sampdoria - ha postato un video su ...