Il carnevale protagonista a Sassinoro con le maschere tipiche

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 19 febbraio 2023 tornail. Andranno in scena lesassinoresi. Saranno rappresentate: i “Calderai di Basilicata” che con i loro caratteristici costumi, rievocheranno tempi passati, e attraverso il loro canto esprimeranno il corteggiamento ammiccante alle ragazze del posto. “I Mesi”, rappresentazione singolare che renderà omaggio al calendario, al suo scorrere e all’alternarsi delle stagioni, attraverso la narrazione di uomini in sella a maestosi cavalli in costume tradizionale che reciteranno brani a tema attinenti al proprio mese. Lemuoveranno da Piazza IV Novembre alle ore 15:00, percorreranno le stradine del suggestivo borgo che faranno da palcoscenico ...