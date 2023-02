Il carceriere del Duce ' Quei giorni sul Gran Sasso | Mussolini era uno zombie'

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il carabiniere Tascini ha compiuto 100 anni: a Roma mi dissero 'parti per una missione speciale' 'A Campo Imperatore stava zitto, era distrutto. Il raid tedesco con alianti e mitra per ...

Il carabiniere Tascini ha compiuto 100 anni: a Roma mi dissero 'parti per una missione speciale' 'A Campo Imperatore stava zitto, era distrutto. Il raid tedesco con alianti e mitra per ...Ha compiuto cento anni ed è considerato l'ultimo "" di Benito Mussolini a Campo imperatore, sul Gran Sasso. Ferdinando Tascini ricorda tutto dei giorni in cui - carabiniere - ricevette "l'ordine di sparare" se il duce avesse cercato di ...

Il carabiniere Tascini ha compiuto 100 anni: a Roma mi dissero ’parti per una missione speciale’ "A Campo Imperatore stava zitto, era distrutto. Il raid tedesco con alianti e mitra per liberarlo" ...L'ultimo "carceriere" di Benito Mussolini a Campo Imperatore ... “Ai giovani vorrei dire che la storia non va dimenticata, il passato fa sempre parte del presente”, dice. Nel servizio di Monica ...