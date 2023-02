Il calciatore Jakub Jankto fa coming out | «Sono gay | non voglio più nascondermi»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il centrocampista ceco, che dal 2015 al 2021 ha militato in Italia, è il primo giocatore di alto livello a dichiararsi omosessuale: «vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore». Parole che possegnare una svolta nel mondo del calcio

"Ciao, sono Jakub Jankto - il messaggio del calciatore sui social - Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni. Sono gay e non voglio più nascondermi."

«Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo ...Il calciatore ceco, ex di Sampdoria e Udinese: "Non voglio più nascondermi". (KIKA) - Una svolta epocale nel mondo del calcio: Jakub Jankto, calciatore ceco 27enne ex di Sampdoria e Udinese, sceglie ...